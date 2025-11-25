Martes caluroso en la ciudad

Comienza una nueva jornada y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy será un día con caluroso aunque según el organismo nacional dice que será un día con cielo mayormente nublado con máxima de 29 grados.

En la zona de los pericos la máxima será de 32 grados mientras que en San Pedro y Libertador se espera una temperatura máxima de 35 grados.

En Humahuaca hay 40% de probabilidades de tormentas para la tarde y noche de hoy con máxima de 22 grados.

En La Quiaca también se espera tormentas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 18 grados.