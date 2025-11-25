Se separan los Miranda!

El periodista Ángel de Brito confirmó que el exitoso dúo musical Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, se separará hasta nuevo aviso.

Según relató el conductor de Bondi en su streaming que estuvo presente en el show de Miranda! del domingo pasado, el conjunto musical difundió una imagen en las pantallas alertando a los presentes que sería el “último show hasta 2027”.

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, contó en Bondi, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los motivos detrás de la separación

De Brito informó que, si bien podría ser una separación para que los artistas se enfoquen en sus carreras solistas, también alertó sobre un conflicto interno dentro del dúo.

“La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”, dijo el conductor.