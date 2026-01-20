Todo lo que tenés que saber sobre el Carnaval de Los Tekis: el evento que transforma Jujuy y convoca a todo el país

Si nunca fuiste al Carnaval de Los Tekis, esta es la nota que necesitás leer. Porque no se trata de un festival de música: es un evento, una experiencia cultural, y colectiva que cada febrero convierte a Jujuy en el epicentro del carnaval más grande del país.

El Carnaval de Los Tekis 2026 se realizará los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, un predio especialmente preparado para vivir tres jornadas intensas de música, tradición y una gran fiesta que dura todo el dia.



Carnavalodromo: la bajada de los diablos



El Carnaval de Los Tekis comienza el viernes a la noche, pero continúa con su tradicional, Carnavalodromo el sábado 14 a partir del mediodía, con uno de los momentos más esperados y simbólicos: la bajada de los diablos y el desentierro del carnaval, una tradición ancestral que marca el inicio oficial de la celebración, además cuenta con una cartelera local carnavalera y la presencia de Los Tekis. Es la previa más grande del norte argentino y el corazón espiritual del evento. A partir de ese momento, comienza el Carnaval.

Un carnaval que se vive 24 hs.



Con el caer de la tarde finaliza el carnavalodromo y da paso al tan esperado Carnaval de Los Tekis durante la noche, se dan puertas a partir de las 20:00 hs y durante las cuatro jornadas, el escenario recibe a los artistas más importantes del país, combinando folklore, cuarteto, cumbia, rock y música urbana.

Los Tekis, dueños de casa y corazón del evento, encabezan la celebración junto a un line up de primer nivel que se distribuye día por día para que cada jornada tenga su identidad propia.

Viví tu propia experiencia

El Carnaval de Los Tekis es una experiencia completa. Dentro de Ciudad Cultural conviven distintos espacios pensados para vivir el carnaval de diferentes maneras:

● Espacio No Somos Nada: lleva el nombre de la comparsa de Tekis, un espacio que incluye, ambientacion propia, entrada barra y baños exclusivos.

● VIP Diablo, es la experiencia premium catering incluido acceso al freestanding con capacidad limitada por noche.

● campo general: el carnaval es de carnavaleros para carnavaleros, por lo que quien compre entradas generales estará de frente al escenario, los espacios son hacia los costados, por lo que tienen un contacto directo al escenario.

Entradas y abono carnavalero Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial de Los Tekis

www.lostekis.com.ar, mediante el sistema Paseshow.

Este año, además, se lanzó por primera vez el Abono Carnavalero, que permite disfrutar las 4 noches al precio de 3, una opción ideal para quienes quieren vivir el carnaval completo.

Un evento que mueve a toda una provincia

En la última edición, el Carnaval de Los Tekis convocó a más de 190.000 personas, con visitantes de todo el país y del exterior, generando un impacto enorme en la economía local: hoteles con ocupación plena, gastronomía, comercios, transporte y cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Para 2026, la expectativa es superar ese número y seguir consolidando al carnaval como uno de los eventos culturales más importantes de Argentina.

El carnaval que nunca termina

En Jujuy, el carnaval no se despide: un carnaval termina para dar inicio al siguiente. Esa es la esencia que Los Tekis sostienen año tras año, manteniendo viva una tradición milenaria y llevándola a una escala que cruza fronteras.

El Carnaval de Los Tekis no se explica: se vive.

Y una vez que lo vivís, entendés por qué tantos vuelven todos los años.