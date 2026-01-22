Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país

Esta asociación permitirá a Personal Pay ofrecer a sus clientes una propuesta de valor única en el mercado que combina la practicidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a productos y servicios financieros bajo el respaldo de un banco líder.

Por su parte, a través de ésta adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios y potencia su llegada a nuevos segmentos de clientes.

La operación se concretó por un monto de US$ 75 millones por el 50% del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal.





Telecom Argentina y Banco Macro anuncian un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, apostando a su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino, ampliando la oferta de productos y servicios financieros a más clientes, con el respaldo de un banco líder.

Este acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados mundiales, donde bancos y fintechs se unen creando ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros; impulsando un mercado más eficiente y amplio, poniendo a sus clientes en el centro. De esta manera Personal Pay, a través de Banco Macro estará en condiciones de incorporar a su portfolio, servicios financieros competitivos, incluso ampliando la oferta de crédito, entre otras herramientas. Mientras que Banco Macro, potenciará su llegada a nuevos segmentos de la mano de la fintech telco más grande de Argentina.

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar éste paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

“Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes", afirma Roberto Nobile, CEO de Personal. “Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, concluye.

“Como parte de nuestro plan de negocios, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo, también buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal", afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio. Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, señaló Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Con esta alianza, entre Telecom Argentina y Banco Macro, Personal Pay continuará impulsando la inclusión financiera, profundizando su crecimiento local y regional, a partir de la suma de capacidades de ambos negocios.

La compra que impacta de manera positiva en el ecosistema financiero del país, es producto de una visión compartida por dos destacados protagonistas de los servicios digitales y de la banca, como son el ecosistema de Personal y Banco Macro, respectivamente, y se enfoca en potenciar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera, características que impulsarán en esta nueva etapa, con el objetivo de lograr la principalidad en el ecosistema de pagos y finanzas argentino.