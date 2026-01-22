¿Nació el amor entre Sofía “La Reini” Gonet y Mernuel?: “Es nuestra primera cita"

El estudio de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario del nacimiento de un posible romance que nació en las redes. Sofía “La Reini” Gonet y el streamer Mernuel sorprendieron a todos al confirmar que su participación en dupla, era en realidad “su primera cita”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el último capítulo emitido el miércoles, los participantes de Masterchef tuvieron la oportunidad de traer a sus invitados para ayudarlos a cocinar.

“La realidad es que es gracioso, todos están con sus seres queridos, pero nosotros es nuestra primera cita”, lanzó Gonet ante la mirada de Wanda Nara.

La conductora, que normalmente suele preguntar sobre el amor, quiso saber más sobre el vínculo que une a los influencers. “Nos tiramos unos fueguitos por historias y le dije: ‘Primera cita, vení a cocinar conmigo a MasterChef’”, reveló la influencer.

Una vez realizando su plato, Wanda visitó la estación de La Reini y le preguntó cómo venía la cita: “Hacen relinda pareja, son hermosos”, opinó.

Apoyando la relación de los influencers, la conductora brindó consejos sobre cómo conquistar el corazón de Gonet, recalcando su lujoso estilo de vida.

“Ella dice que en este momento tiene la vara súper baja, así que aprovechá: sacá dos tickets en Economy y vayan a París”, bromeó.

“Después de este programa, no sé si esto sigue o no sigue, pero no cocinamos más”, sentenció ella en su entrevista personal, derribando los rumores de amor.