Este miércoles inició con 18° C

Según el SMN, nuestra mínima será de 18°C a la espera de que suba un poco la temperatura en transcurso de la mañana alcanzando los 20°C, y para la tarde se previene una temperatura en torno a los 23°C.

Hoy la llovizna nos acompañará nuevamente por la tarde y la noche con una probabilidad del 40%, con cielo cubierto, donde descenderá un poco la temperatura.

La humedad continua alta a un 90%, con ráfagas del Sureste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

En lo que respecta a la región Puna, tendrá un clima similar ya que empezó con 18°C y se espera una máxima de 26°C. igualmente continuara la lluvia en esa zona, se solicita circular con precauciones y mantenerse informado a la hora de salir a las rutas.