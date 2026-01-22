La Sonora Imbatible llega a SKS

La Sonora Imbatible mañana se prepara para vivir una noche muy especial con su primera presentación en SKS, escenario elegido para realizar la segunda parte de la session que el grupo llevó adelante junto a Goat Urban, una experiencia que tuvo una enorme repercusión en el norte del país y que ya se acerca al millón de visualizaciones a nivel nacional.

"Nos pone muy contentos poder hacer esto, porque esta vez lo vamos a vivir con público, con gente que quiere acompañarnos y compartir nuestros sueños", expresaron desde la banda, destacando la importancia de este nuevo encuentro en vivo.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de todos los éxitos que forman parte del repertorio de La Sonora Imbatible, además de la participación de artistas invitados que se sumarán para acompañar este momento tan esperado.

Al recordar los hitos de su recorrido, los integrantes coinciden en que la session con Goat Urban marcó un antes y un después en la historia del grupo. "Fue el momento en el que nos pudimos hacer conocidos y llegar a la gente", señalaron.

Con una fuerte conexión con el público local, la banda invita a los jujeños a ser parte de esta experiencia única: "Queremos que nos acompañen y que sean parte de esta session que va a quedar en el recuerdo de todos".