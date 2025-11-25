22°
básquet
17 menores
Mendoza
ONU
diego fernandez
Anses
Essen
tik tok
"Adolescentes y Jóvenes Destacados"
puma
Centro polivalente de artes

VII edición de La Milonga del Poli 2025

Una actividad organizada por los alumnos.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

Hoy de 18 a 21.50, se realizará la IV edición de La Milonga del Poli 2025, en el Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Alberto Martínez" ubicado en calle Santa Bárbara, del barrio Luján.

Se trata de una propuesta, que tendrá lugar en el salón multiusos del establecimiento. Cuenta con la organización del 4to año 2da división del Ciclo Orientado de Danza de Origen Folclórico y Popular.

Desde las unidades curriculares Gestión Cultural y Taller de Tango 1, llevan adelante este proyecto artístico -pedagógico que involucra a la comunidad tanguera y la familia del Poli, con el objetivo de generar una Milonga (salón de baile) hecha por jóvenes que buscan transitar por experiencias que vinculan el binomio Arte-Trabajo, según explican los docentes a cargo.

La milonga cuenta con la declaración de interés educativo y legislativo.

"Invitamos a quienes siguen este evento desde hace años, y al público en general, a sumarse a esta propuesta para acompañar a jóvenes emprendedores que basan su proyecto en el concepto de 'Danza es trabajo'", concluyeron la profesora Natalia Vaca y la estudiante Luna Orellana, de la comisión organizadora.

 

