Registro provincial

Inscripción para artesanos de San Pedro

Una oportunidad para formalizar el trabajo genuino.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

Este jueves de 10 a 17 se realizará una jornada de fiscalización para que artesanos se registren oficialmente y accedan a los beneficios de la Ley de Artesanías Jujeñas.

Para inscribirse en el Registro Único de Artesanos (Reunar) se solicita llevar DNI, datos personales, varias piezas terminadas, piezas sin terminar, herramientas de trabajo y fotos o videos del lugar de producción. La inscripción es el primer paso para acceder a créditos y espacios de venta de la provincia.

La convocatoria es solo para: trabajos manuales realizados en todo el proceso de producción con materias primas naturales. No incluye manualidades, comidas, vinos, perfumes, sahumerios ni productos industrializados o reciclados.

 

