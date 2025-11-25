22°
25 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

básquet
17 menores
Mendoza
ONU
diego fernandez
Anses
Essen
tik tok
"Adolescentes y Jóvenes Destacados"
puma
básquet
17 menores
Mendoza
ONU
diego fernandez
Anses
Essen
tik tok
"Adolescentes y Jóvenes Destacados"
puma

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Martes caluroso en la ciudad

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura máxima de 29 grados.

Martes, 25 de noviembre de 2025 08:55

Comienza una nueva jornada y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hoy será un día con caluroso aunque según el organismo nacional dice que será un día con cielo mayormente nublado con máxima de 29 grados.

En la zona de los pericos la máxima será de 32 grados mientras que en San Pedro y Libertador se espera una temperatura máxima de 35 grados.

En Humahuaca hay 40% de probabilidades de tormentas para la tarde y noche de hoy con máxima de 22 grados.

En La Quiaca también se espera tormentas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 18 grados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD