Vargas es el "Demonio" que necesitaba Zapla

El delantero salteño ante El Tribuno admitió que "falta dar más de mi parte y ojalá que sea mucho mejor. En lo personal hace unos meses que no venía jugando y me pone contento de aportar y sumar. Tenemos un hermoso equipo y sabemos que cualquiera puede ser titular, ojalá me pueda ganar un lugar para sumar más minutos y sino desde donde me toque no tengo problemas", agregando que "tenemos buenas ideas, creo que nos está faltando convencimiento de nosotros, de a poco lo irán viendo, falta esa decisión en tres cuartos de cancha para ser más punzantes y ojalá que se nos abra el arco para hacer más goles". En alusión a la asistencia a Lobo confesó que "Chino me dijo que le haga hacer un gol, así que justo se me dio, es un chico que la viene luchando, pero entró y nos ayudó un montón. Nosotros estamos aquí por un sólo objetivo, el ascenso y estamos todos juntos para lograrlo".
"Fue realmente una infantilada lo que hice en el primer partido, pero estamos aquí para sumar y ganar junto a todos los compañeros. No era revancha pero si superamos una derrota que nos dolió mucho, sabemos que la gente no está conforme mejores en cada partido", sentenció.