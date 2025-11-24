Orquesta "Juan José Funes" Celebra sus 45 años con un concierto en el Mitre La Orquesta "Profesor Juan José Funes" celebrará con orgullo sus 45 años de trayectoria, con un especial concierto, este miércoles a las 20, en la sala mayor del Teatro Mitre (Alvear 1009). Será bajo el lema "45 años de historia, pasión y compromiso con el arte".

Se trata del Concierto Anual de cierre de ciclo 2025. "Este año, contamos con la valiosa dirección artística de la profesora Inga Iordanshvili, quien viaja cada semana desde Salta a Jujuy para brindar su conocimiento, formación y dedicación a los integrantes de la orquesta, fortaleciendo su crecimiento y la excelencia musical", explicó el director de esta orquesta, Juan Marcelo Funes. También actuará en esta velada la Jujeña Jazz Band, así entre ambas se ofrecerán distintos estilos musicales.

La Orquesta de Cámara cuenta en la actualidad con 100 miembros, alumnos y docentes de la Escuela Superior de Música de Jujuy. Está conformada por violines, violas, violoncellos, contrabajos, clarinetes, flautas traversas, trompeta, saxofón contralto, piano, guitarra y percusión. Por su parte la Orquesta de Jazz cuenta con 65 integrantes, también integrada por docentes y alumnos de la institución y autodidactas.

Está conformada al estilo y con la esencia de una Big Band de los años 30', por saxofones contralto, saxofones tenores, clarinetes, flautas traversas, trompetas, trombón, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano, percusión y batería. Ambas fueron fundadas por el profesor Juan José Funes, fallecido el 20 de noviembre de 2019, quien fue su director hasta entonces. Luego se hizo cargo su hijo, Juan Marcelo Funes. La entrada se fijó en $6.000, y se puede adquirir en la boletería del teatro o por autoentrada.com.