Corrientes: En la misma semana, se confirmó el segundo caso de miasis

Se confirmó el segundo caso de miasis en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de Corrientes en menos de una semana. Se trata de un bebé de dos meses de capital que se suma al caso de la pequeña de 11 años de Santo Tomé que fue trasladada por larvas en la cabeza. Profesionales explican sobre la infestación que puede afectar a cualquier edad.

Dos casos en una semana

El segundo caso, el del bebé capitalino, encendió nuevamente la preocupación por las condiciones de higiene y el control de heridas, factores directamente asociados a esta parasitosis.

El Dr. Roberto Jabornisky, médico pediatra, explicó a El Litoral: “En el Pediátrico hay dos casos. Uno es de Corrientes capital y otro de Santo Tomé”.

Según detalló el pediatra, “La palabra ´frecuente´ también es un tema, no digo que sea diario, pero cada tanto aparecen casos de miasis”.

Así también lo explica el médico Daniel Cerauni “Si bien se trata de cuestiones parasitarias es muy común en esta zona subtropical y más en verano”

“El niño muchas veces tiene pediculosis o heridas que si no se lavan bien con agua y jabón, si no se los baña, si no se plancha bien la ropa son caldos de cultivo para que se instale la mosca y ponga sus huevos y ahí crece está infección parasitaria”, agregó.

Jabornisky remarcó que la responsabilidad que tiene la higiene en la aparición de estos cuadros: “Se asocia a una falta de limpieza en general, entre ello, lo de las heridas”.

Consultado sobre si la miasis afecta sólo a niños, Jabornisky aclaró que puede presentarse en todas las edades, especialmente cuando no se realiza un adecuado cuidado de la piel.

“En adultos mayores sobre todo. Pero pueden ocurrir en cualquier edad, sobre todo en personas que no se limpian bien sus heridas o no tienen conciencia de dichas heridas”, señaló a este medio.

Qué es la miasis

La miasis es una infestación causada por larvas de moscas de diversas especies —como Sarcophaga, Dermatobia, Cochliomyia, Lucila y Chrysomya— que depositan sus huevos en heridas, pliegues o zonas vulnerables del cuerpo. También conocida como “bichera”, “agusanamiento” o “gusanera”, se produce cuando las larvas invaden la piel y se alimentan de tejidos vivos, muertos o fluidos orgánicos del hospedador.

Así lo explica el propio Jabornisky en un capítulo del libro Urgencias en Pediatría, que escribió junto con profesionales como el Jefe de Cirugía del Hospital Italiano, Alberto Iñón y Juan Vázquez Esteves, Jefe de Cirugía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Existen tres formas clínicas principales de miasis, la forunculoide: produce lesiones similares a forúnculos, con secreción y presencia de larvas visibles. La larva suele salir al exterior en 2 o 3 semanas. La lineal rampante: la larva migra bajo la piel dejando trazos serpenteantes y la subcutánea con tumores ambulatorios: genera tumefacciones dolorosas que aparecen y desaparecen durante varias semanas, hasta que la última lesión se ulcera y expulsa la larva.

El tratamiento puede ser ambulatorio u hospitalario según la gravedad. Sus métodos incluyen la oclusión de la abertura para obligar a la larva a salir, la aplicación de sustancias paralizantes o larvicidas —como ivermectina— y la extracción mecánica de los parásitos.

Mientras continúan internados los dos pacientes, profesionales insisten en la importancia del control de heridas, el aseo corporal y la consulta médica temprana para evitar complicaciones.