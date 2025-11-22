Estatales piden 118% de aumento: salario mínimo de $2.027.283 y bono de $250.000

La organización de trabajadores estatales ATE Indec reveló un informe que fija el ingreso mensual mínimo necesario para una familia tipo por encima de los 2 millones de pesos, y exige al Gobierno un aumento de emergencia del 118% para frenar el "deterioro acelerado" del poder adquisitivo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el documento señala que, en octubre de 2025, un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó exactamente $2.027.283 para cubrir sus necesidades básicas. El desglose indica que solo la canasta alimentaria mínima para esa familia ascendió a $691.887.

La pérdida histórica

El informe, titulado "¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?", denuncia una pérdida histórica del 54,8% en el poder de compra de los salarios públicos desde diciembre de 2015.vjQkRQ

Salario actualizado vs. real: Si el salario de un trabajador testigo del SINEP se actualizara por inflación desde 2015, hoy debería ser de $1.417.335 . Sin embargo, el salario real actual se ubica en $636.289

Inflación reciente: Desde la asunción de La Libertad Avanza, la inflación acumulada ha alcanzado el 241%, mientras que la pérdida del poder de compra en este periodo es del 28,25%.

Monotributistas: La situación es aún más crítica para los trabajadores monotributistas, quienes acumulan más de un año con ingresos congelados y una pérdida total equivalente a $5.368.253 no recuperados.

Exigencias al Gobierno

Ante el diagnóstico de que "no hay margen para más pérdida salarial", ATE Indec exige una serie de medidas inmediatas al Gobierno Nacional:

Aumento de emergencia del 118% en una sola cuota para compensar la pérdida salarial.

Bono mensual de $250.000 para todos los trabajadores estatales.

Reapertura urgente de la mesa paritaria, sin topes de negociación.

Pase a planta permanente sin quita salarial y ninguna persona con salario por debajo de la línea de pobreza.