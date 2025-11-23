22°
Teatro

"Nosotrxs" Una obra para reflexionar contra la violencia de género

Se realizará el martes 25 de noviembre, a las 8:30 horas, en la Delegación Municipal de Reyes.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 17:18

El Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género, impulsa esta actividad en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de generar espacios de reflexión y diálogo sobre vínculos respetuosos e inclusivos.

“Nosotrxs” es una propuesta artística que nació en 2017 en el Festival Damas en Coche, organizado por las fundaciones La Mar en Coche y Damas de Hierro, y que busca visibilizar las identidades trans de la provincia, poniendo en escena sus vivencias, desafíos y derechos.

La obra aborda la Educación Sexual Integral desde una perspectiva amplia, que incluye el cuidado de la salud, el placer, el respeto, el consentimiento, la identidad y la diversidad sexual, entendiendo que el acceso a esta información es esencial para las nuevas generaciones.

Con un enfoque cómico y didáctico, la función combina teatro, actividades lúdicas y dinámicas grupales que facilitan la reflexión colectiva desde un lenguaje accesible y cercano. Se invita a docentes, estudiantes y equipos educativos a participar de esta experiencia que promueve la empatía, la autoestima y la construcción de una sociedad libre de violencias.

