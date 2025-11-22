Conducía una moto robada y fue detenido

Un hombre que conducía una motocicleta robada fue descubierto por el hijo de la propietaria y quedó detenido.

El hecho se registró ayer alrededor de las 1.40 sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66, casi en la intersección con la calle Valle Grande, de Palpalá.

En esas circunstancias, un joven se percató que un hombre conducía la motocicleta que días atrás le habían robado a su madre, por lo que alertó a las autoridades.

Una comisión del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 8 interceptó inmediatamente al inculpado de 28 años, quien no pudo justificar la tenencia de la motocicleta Gilera de 110 cc de cilindradas.

El protagonista fue trasladado a la Seccional 47°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La damnificada se presentó en la dependencia policial, presentó la correspondiente documentación y recuperó la motocicleta.