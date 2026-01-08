Una mujer detenida con 37 dosis de pasta base de cocaína

Una mujer de 37 años fue detenida por los efectivos policiales, luego de arrojar una riñonera con casi 40 dosis de pasta base de cocaína e intentar darse a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, en un sector de las III etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención de la Unidad Regional 7, realizaban recorridos preventivos por la zona y observaron como una mujer se percató de la presencia policial y arrojó una riñonera e intentó darse a la fuga.

Allí se inició una breve persecución, que culminó cuando la mujer fue interceptada y secuestrado el elemento que había arrojado.

De inmediato las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los envoltorios fueran analizados por los efectivos de la Dirección de Narcotráfico con la prueba de campo Narcotest, la que arrojó positivo para pasta base de cocaína.

La Unidad Fiscal especializada en Narcomenudeo del MPA, solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención de la protagonista y el secuestro preventivo de lo incautado.

Por otra parte nuestro diario pudo saber que además de los envoltorios, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, papel, tijera y un teléfono celular, que será examinado en el Departamento de Informática del Ministerio Público de la Acusación.

La protagonista de 37 años fue trasladada a la Seccional 49º del barrio Los Huaicos de la capital jujeña y esta jornada conoció causa de imputación y designó abogado defensor, para afrontar las graves acusaciones que pesan sobre ella.