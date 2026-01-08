Joven sospechada por la ejecución de su exnovio

El pasado fin de semana en Rosario hubo tres asesinatos. El último de ellos ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Villa Nueva. La víctima fue Agustín Rojas (28), atacado a tiros por al menos dos sospechosos mientras estaba con su VWGolf estacionado.

La madre del fallecido aseguró que la presunta instigadora del homicidio habría sido la expareja de la víctima, con quien mantuvo una conflictiva separación.

La joven en cuestión fue demorada al comienzo de la investigación, pero fue liberada por falta de evidencia hasta este momento.

El cuerpo de Rojas tenía múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza. Sus pertenencias estaban en el vehículo, por lo que la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo quedó prácticamente descartada desde un primer momento por la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron seis vainas servidas calibre .38 y un plomo deformado. La primera versión recolectada por la Policía dio cuenta de que los agresores se desplazaban en una moto.

La madre del joven acribillado es Alicia Adriana Abaca, una mujer que hace más de una década fue noticia en Rosario por haber sido denunciante de quienes vendían droga en el barrio Godoy, donde tiene domicilio.

Abaca, desde la puerta del Instituto Médico Legal, donde se hizo la autopsia de Rojas, brindó una entrevista y no titubeó en afirmar que la presunta instigadora del crimen fue su ex nuera, una joven de 21 años con quien Agustín tuvo dos hijas, de 3 y 4 años.

La madre de la víctima señaló que la sospechosa integra "una familia de delincuentes", tiene a su padre preso y otros allegados relacionados con el mundo del hampa. "Desde que se juntó con esta piba le arruinó la vida de a poco. Estuvieron juntos dos años, tuvieron dos nenas. Después se separaron y (Agustín) se puso en pareja con otra chica", expresó.

Rojas, producto de la relación que había mantenido con la sospechosa, dejó ropa en la casa de ella. "Ella le hizo llegar ayer un mensaje a través de un amigo de que quería entregarle la ropa. Casualmente, lo citó en el lugar donde lo mataron. Estaban esperando para gatillarle", aseveró.

Los agentes aprehendieron a la joven sindicada por la madre de la víctima y secuestraron su celular, que será analizado para establecer si arroja pistas sobre el móvil sugerido públicamente por Abaca.