Distinguieron al intendente Raúl Jorge

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, fue distinguido con el reconocimiento "Liderazgos Transformadores en América Latina" edición 2025.

Es un galardón regional otorgado por la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, la Vicegobernación de la provincia de Santa Cruz y la Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible (Fudehus) de México.

La ceremonia se llevó a cabo recientemente en el salón "Pasos Perdidos" del Congreso de la Nación Argentina, donde referentes académicos, institucionales y políticos participaron de la entrega de esta distinción que destaca a mujeres y hombres que, con visión, compromiso y valores éticos, impulsan transformaciones reales en sus territorios mediante políticas de innovación, participación ciudadana y desarrollo sostenible.

Tras recibir la distinción, el intendente Jorge expresó su agradecimiento y destacó que este reconocimiento pone en valor el proceso de transformación urbana que vive San Salvador de Jujuy. En sus palabras, "varias instituciones que nuclean el reconocimiento anual a liderazgos que se dan en distintos ámbitos -académicos, de la política- valoran transformaciones profundas. Para dar un ejemplo, San Salvador de Jujuy, una ciudad que no llegaba a tener dos metros cuadrados de espacios verdes por habitante, hoy está llegando a los ocho. Esto significa un gran cambio para la urbanidad y para la posibilidad de contar con espacios adaptables. Esa es la función primordial de los intendentes: generar más y mejores espacios públicos, sostenidos y mantenidos, para que nuestra gente viva mejor", sostuvo.

El jefe comunal agregó además que "este reconocimiento es para toda la ciudad. San Salvador de Jujuy decidió transformarse, crecer con planificación y apostar por la equidad territorial. Nuestro desafío permanente es seguir construyendo una ciudad más sostenible e inclusiva", aseguró más adelante.

Durante el proceso de evaluación se destacaron las políticas impulsadas por el municipio en materia de recuperación de espacios públicos, planificación urbana, promoción del desarrollo humano, participación comunitaria y programas de integración socioambiental. Estas acciones, según los organismos otorgantes, reflejan un liderazgo transformador con impacto regional.