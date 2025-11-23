Un hombre murió arrollado por su propio camión

Un trágico accidente laboral ocurrió el viernes por la mañana en Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 65 años perdió la vida tras ser atropellado por su propio camión.

La tragedia se desencadenó en la calle Los Naranjos al 800, una vía de tierra con una marcada pendiente en el barrio San Martín.

El conductor se preparaba para iniciar su jornada laboral frente a su casa cuando el camión, que permanecía en marcha, comenzó a deslizarse cuesta abajo. Testigos del hecho relataron que la víctima intentó subirse desesperadamente al vehículo para detenerlo, pero perdió el equilibrio y fue arrollado por la pesada estructura.

Vecinos asistieron inmediatamente al hombre, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. A pesar de haber ingresado consciente, su estado de salud se agravó con el paso de las horas, y su fallecimiento fue confirmado por las autoridades el sábado.

El camión, ya sin conductor, continuó su trayecto descontrolado por la bajada. Su recorrido finalizó cuando chocó contra el nicho de gas de una vivienda, provocando una fuga inmediata. Este incidente obligó a desplegar un operativo de emergencia con Bomberos y personal especializado, cortando preventivamente el suministro y evacuando a los vecinos de la zona hasta controlar la situación.

La policía y peritos judiciales trabajan para establecer la causa que originó el movimiento del camión en la pendiente. Entre las hipótesis que se evalúan se encuentran una posible falla mecánica, un error involuntario del conductor al estacionar o algún factor externo que haya iniciado el desplazamiento.

La investigación determinará qué desencadenó la fatal maniobra