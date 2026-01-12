Sospechoso robó un teléfono celular y lo ubicaron con el Gps

Un "motochorro" fue detenido por los efectivos policiales luego de haber robado un teléfono celular en el centro capitalino. Fue ubicado mediante el sistema de geolocalización del dispositivo que señaló que se encontraba en el barrio Cuyaya, aunque el cómplice se dio a la fuga.

El ilícito sucedió días pasados a la madrugada, en momentos que el damnificado caminaba por la calle General Paz del centro de la capital provincial.

En esas circunstancias, mientras el joven de 22 años se desplazaba en cercanías del parque San Martín fue sorprendido por "motochorros" que le sustrajeron su teléfono celular y se dieron a la fuga rápidamente.

Ante esta situación, la víctima se fue hasta su casa y mediante la geolocalización ubicó su dispositivo en un punto del barrio Cuyaya. Con esa información, se acercó a la Seccional 1°, denunció lo sucedido ante los uniformados y desde la dependencia se dirigieron al lugar señalado en donde podrían estar los sospechosos.

De esta manera, alrededor de las 3.20 una comisión policial junto al denunciante arribó a un sector del barrio Cuyaya, en donde se encontraban dos sujetos a bordo de dos motos.

Fue entonces que los "motochorros" intentaron darse a la fuga, aunque la rápida acción de los agentes permitió retener a uno de ellos, el que tenía el dispositivo robado, mientras su cómplice logró evadirlos.

Así fue cómo los uniformados lograron detener a un joven de 19 años, incautar la moto Gilera de 150 cc de cilindrada utilizada parta perpetrar el ilícito y se recuperó el teléfono celular. El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, mientras su vehículo quedó en calidad de secuestrado.