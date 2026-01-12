Jujuy, entre las provincias en la que se vendió más autos usados

A pesar de las dificultades para obtener financiación, la venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor, detallando que en ese período se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades), según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Dentro de este panorama, se destacó que el porcentaje que consiguió Jujuy en esa comercialización ocupó el cuarto lugar a nivel nacional, con un 17,12%, solo por debajo de Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.

El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos). Pero comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

El Volkswagen Gol siguió encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, dijo que el 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector".

El directivo destacó que el 2025 "se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos".

Príncipe también dijo que "este 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados".

Además, señaló que están "actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz".

"El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina", sostuvo Príncipe.

"En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año", explicó.

Las provincias que más crecieron entre enero y diciembre del 2025 en la venta de autos usados fueron: Formosa 29,68%, Santiago del Estero 25,24%, Neuquén 23,73%, Jujuy 17,12%, Catamarca 17,11%, La Rioja 16,19%, Salta 15,99%, Chubut 15,79%, Río Negro 14,31%, Chaco 13,30%, Corrientes 12,47%, Tucumán 11,89%, San Juan 9,38%, Córdoba 9,30%, San Luis 9,29%, Santa Cruz 7,90%, Misiones 7,59%, Entre Ríos 7,21%, Mendoza 6,74%, Santa Fe 6,50%, Provincia de Buenos Aires 6,39%, La Pampa 6,74%, Caba 3,19% y Tierra del Fuego 2,84%.

En tanto que los autos usados más vendidos del 2025 fueron: VW Gol y Trend 104.581 unidades, Toyota Hilux 74.097, Chevrolet Corsa y Classic 55.501, VW Amarok 50.957, Ford Ranger 50.552,Ford EcoSport 39.401,Toyota Corolla 38.205, Peugeot 208 38.079, Fiat Palio 35.938 y Ford Ka 33.516, y los de diciembre último VW Gol y Trend 8.258 unidades, Toyota Hilux 6.018 y VW Amarok 4.281.