Se prepara la maratón de creación de videojuegos

La industria del desarrollo de videojuegos en Jujuy no es solo una promesa sino una realidad que crece a pasos firmes. El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, lanzó oficialmente la Jujuy Global Game Jam 2026. Se trata de la tercera edición consecutiva en la que la provincia se suma a este evento planetario donde miles de creativos en más de 100 países diseñan un juego de forma simultánea.

EDICIÓN 2025 | GRAN CONVOCATORIA (FOTO ARCHIVO).

La cita principal será en el Nodo de Economía del Conocimiento, ubicado en el barrio Bajo La Viña (Ascasubi N° 290), pero también se podrá participar en modalidad virtual desde el interior provincial a través de sedes confirmadas en San Pedro, El Carmen, Libertador General San Martín y Santa Clara, permitiendo que el talento de todo el territorio cuente con un espacio físico de encuentro y conectividad.

"Aprender haciendo"

A diferencia de una competencia tradicional, una Game Jam es un maratón de colaboración. Los participantes (llamados jammers) reciben una temática sorpresa a nivel global y tienen pocos días para prototipar un videojuego o un juego de mesa desde cero.

El cronograma para Jujuy comienza el 19 de enero y se extiende hasta el 23 de enero en etapa de preparación previa (talleres y charlas). El día 26 se revelará el tema global, y se dará apertura al evento. En esta instancia de conforman los equipos, se realiza una feria tecnológica con stands, actividades con empresas y demostraciones. También habrá un torneo de e-sports y exhibiciones profesionales.

Finalmente, el 1 de febrero se realiza la publicación de todos los proyectos creados y se realiza el cierre del evento.

Inclusión y talento

El respaldo a esta edición viene impulsado por los buenos resultados de la edición 2025. El año pasado, la Jam fue declarada de interés legislativo, educativo y cultural tras convocar a 181 participantes de 16 localidades. Lo más llamativo fue el perfil de los asistentes: el 88% participaba por primera vez y más de la mitad no tenía experiencia previa en el sector.

BELÉN CASTRO

Belén Castro, directora de Servicios Basados en el Conocimiento, enfatizó la apertura del evento en conferencia de prensa: "No hace falta experiencia previa. El requisito es tener ganas de participar. La provincia tiene un hermoso ecosistema y hay que aprovecharlo".

Castro también subrayó que, aunque el núcleo es tecnológico, este año se integrará a la comunidad de juegos de mesa, ampliando el abanico de la creatividad jujeña.