Manejaba con 1,97 de alcohol y chocó contra una vivienda

Un joven de 25 años chocó con su auto la pared de una casa en la localidad de Humahuaca. Tras esto, el conductor dio positivo en el control de alcoholemia con 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Como consecuencia del incidente, debió ser trasladado al hospital "Manuel Belgrano".

El siniestro vial fue alertado días pasados por la tarde, cuando vecinos del barrio Santa Bárbara avisaron que un auto Renault Clío de color gris oscuro había chocado contra una casa y dos postes del tendido de servicio eléctrico.

A raíz de esto, alrededor de las 18 efectivos de la Seccional 15° arribaron al lugar del incidente. Allí se encontraron con el personal del Same que estaba asistiendo al conductor del vehículo involucrado y único ocupante. También se hicieron presentes los integrantes de Bomberos para las tareas de extracción del herido, el cual fue trasladado hasta el hospital "Manuel Belgrano", por las lesiones sufridas.

Una vez en el nosocomio humahuaqueño, el joven de 25 años fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal sin pérdida de conocimiento y heridas cortantes. Además, personal de Seguridad Vial llegó hasta la sala de internación para practicarle el control de alcoholemia que tuvo resultado positivo en 1,97 g/l.

Finalmente, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inicien las actuaciones sumarias.