Avanza la instalación del segundo puente peatonal

Avanza la instalación de un nuevo puente peatonal en el Parque Xibi Xibi. El sábado se trasladó desde Palpalá a la estructura metálica de lo que será la segunda pasarela en el imponente espacio verde capitalino, que se la ubicó tras un arduo trabajo que llevó varias horas, con corte en el tránsito vehicular en el puente Canónigo Gorriti, para dar lugar a la instalación definitiva y demás obras.

En el lugar estuvo el intendente Raúl Jorge y el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, quien indicó que lo del sábado "fue un operativo muy importante, ya que implicaba el traslado de camiones, estructuras, grúas y máquinas que nos llevó a realizar el corte de circulación en el puente Gorriti".

Sostuvo que "es la segunda pasarela que se está montando, en respuesta a un pedido de toda la gente de generar conectividad entre las caminerías y bicisendas de ambas márgenes del río -que dan sobre avenidas Yrigoyen, 19 de Abril y Martiarena-, dando cumplimiento al plan de actualización, refuncionalización permanente del Parque Xibi Xibi. No solamente nos dedicamos a mantener las caminerías, vegetación y decoración paisajística del parque lineal sino que en los últimos dos años llevamos plantadas más de 800 especies arbóreas (hay una gran cantidad de especies florales dentro del parque)", destacó el funcionario municipal.

En ese sentido aseguró que "nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos compete, que son las tres terrazas del parque, mientras que el personal de Recursos Hídricos realiza un trabajo muy importante dentro del lecho del río, trabajo que se prolongará en el tiempo y que es un poquito más lento habida cuenta de la gran cantidad de lluvias que se vienen dando, lo que se traduce en aumento en el caudal, arrastre de áridos, ramas, etc, propio de la temporada".

El secretario Marenco anunció que, paralelamente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy está trabajando en la iluminación del parque lineal: "Ya hemos hecho el reemplazo de más de 250 reflectores LED que iluminan la periferia del parque; también estamos trabajando fuertemente en la iluminación ornamental que en breve va a quedar encendida, los 365 días del año, para el disfrute de todos los vecinos de nuestra ciudad y de los turistas que nos visitan, ya que se trata de uno de los puntos de ingreso más importantes de la ciudad".