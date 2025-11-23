22°
Música y bienestar

Iniciaron las clases de Aqua Fitness en el Natatorio Municipal Miguel Ángel López

Para participar, los interesados deben acercarse el día de la clase con malla, gorro de baño y la correspondiente revisación médica.

Domingo, 23 de noviembre de 2025 15:55

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a la temporada oficial de clases de Aqua Fitness en el Natatorio Municipal Miguel Ángel López, ubicado en el barrio Almirante Brown. La propuesta, organizada y dictada por la Estación Saludable, combina movimiento, música y bienestar, y reunió a numerosos vecinos y vecinas que se sumaron con entusiasmo a esta actividad acuática.

Durante el primer encuentro, los participantes disfrutaron de una clase dinámica que incluyó ritmos, ejercicios funcionales y actividades recreativas pensadas para promover la salud física y el bienestar general. La práctica en el agua permite trabajar con menor impacto, favoreciendo la movilidad y la comodidad de quienes asisten.

Entre los principales beneficios de esta disciplina se destacan la mejora de la circulación, el fortalecimiento muscular y articular, la reducción del estrés, el aumento de la resistencia física y el desarrollo de la coordinación.

Desde la organización señalaron que la temporada recién comienza e invitaron a la comunidad a sumarse: las clases están abiertas a todas las edades y no se requiere experiencia previa, solo ganas de moverse, disfrutar y cuidar la salud.

Para participar, los interesados deben acercarse el día de la clase con malla, gorro de baño y la correspondiente revisación médica.

