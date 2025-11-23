22°
23 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Caso Fernando Reyes
Natatorio Municipal Miguel Ángel López
Siniestro Vial
estudiantes
Caso Fernando Reyes
Natatorio Municipal Miguel Ángel López
Siniestro Vial
estudiantes

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Música en vivo

Vadra y una presentación de alta definición en "El Pasillo"

Con un gran repertorio, la banda se presentará esta noche a las 21 en la ciudad. 

Domingo, 23 de noviembre de 2025 16:42
BANDA JUJEÑA | SESION VADRA JUNIO 2025

Con una energía en los sonidos de cada composición, la banda jujeña de death trash metal, Vadra se presentará esta noche a las 21, en el teatro "El Pasillo" de José de la Iglesia 1190.

La ocasión exclusiva se prestará a vivir una experiencia musical única y en alta definición, donde la oscuridad potenciará al resto de los sentidos en los espectadores. Cabe aclarar que esta experiencia denominada "blackout" con una banda local.

La banda nació en el año 2017 y ofrecerá composiciones de dos materiales discográficos que lanzó para sus seguidores.

Integrada por Marko Germán en guitarras, Facundo Laureano en bajo y Emmanuel Rojas en batería, la formación protagonizó dos videoclips corte difusión que se encuentran en youtube.

"Estoy feliz de ser parte de Vadra, es un grupo que tiene horas de ensayo, de trabajo con un compromiso en la música" expresó el baterista de la formación, Emmanuel Rojas.

Vadra es una banda que combina una estética sonora muy particular con una idea lírica cargada de simbolismo, poesía oscura y reflexiones existenciales.

"Nos sentimos identificados con el género porque aquí en Jujuy se escucha el folclore o la cumbia y nosotros apostamos por algo distinto y después cada integrante interpreta su instrumento", indicó.

La propuesta del trío trasciende lo musical para convertirse en una experiencia artística diferente; ritualística, visceral y filosófica.

Lo que nos destaca son guitarras y ritmos rápidos y métricas irregulares", finalizó el artista.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD