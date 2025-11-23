Vadra y una presentación de alta definición en "El Pasillo"

Con una energía en los sonidos de cada composición, la banda jujeña de death trash metal, Vadra se presentará esta noche a las 21, en el teatro "El Pasillo" de José de la Iglesia 1190.

La ocasión exclusiva se prestará a vivir una experiencia musical única y en alta definición, donde la oscuridad potenciará al resto de los sentidos en los espectadores.

La banda nació en el año 2017 y ofrecerá composiciones de dos materiales discográficos que lanzó para sus seguidores.

Integrada por Marko Germán en guitarras, Facundo Laureano en bajo y Emmanuel Rojas en batería, la formación protagonizó dos videoclips corte difusión que se encuentran en youtube.

"Estoy feliz de ser parte de Vadra, es un grupo que tiene horas de ensayo, de trabajo con un compromiso en la música" expresó el baterista de la formación, Emmanuel Rojas.

Vadra es una banda que combina una estética sonora muy particular con una idea lírica cargada de simbolismo, poesía oscura y reflexiones existenciales.

"Nos sentimos identificados con el género porque aquí en Jujuy se escucha el folclore o la cumbia y nosotros apostamos por algo distinto y después cada integrante interpreta su instrumento", indicó.

La propuesta del trío trasciende lo musical para convertirse en una experiencia artística diferente; ritualística, visceral y filosófica.

2Lo que nos destaca son guitarras y ritmos rápidos y métricas irregulares", finalizó el artista.