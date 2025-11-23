80 sueños para la Copa de Leche "Nolasco"

En el corazón del barrio Las Tipas, en Palpalá, la solidaridad vuelve a tomar fuerza. Como cada Navidad desde hace siete años, el comedor Copa de Leche "Nolasco" lanzó una sentida campaña para que los niños del lugar puedan vivir una fiesta distinta, una con ilusión, con esperanza y con un regalo que los haga muy felices.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Susana Bejarano, encargada del lugar, comentó que como cada año los niños con mucha ilusión escriben su cartita para recibir un presente en las fiestas.

"Los niños realizan su cartita, donde expresan su deseo. Más que nada piden lo que necesitan", dijo; y agradeció profundamente el llamado y el espacio para difundir esta colecta.

En el comedor se cocina a diario para entre 115 y 120 personas, desde bebés de seis meses hasta adolescentes de 15 años. También reciben a embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, de estas familias surgen las 80 cartitas de los niños.

Deseos simples

CARTITAS | UNA DE ELLAS FUE ESCRITA POR UN NIÑO DE 11 AÑOS.

Las cartas reflejan pedidos que conmueven, tales como mochilas, útiles, marcadores, pelotas, los infaltables conjuntos de Messi, calzado y hasta un vestido para usar en Nochebuena e incluso un delantal para comenzar el año escolar.

"Piensan mucho en el año lectivo, en poder ir a la escuela equipados como corresponde", explicó Susana.

Dónde y cómo ayudar

ACTIVIDADES | ADEMÁS DE ALIMENTARSE, LOS NIÑOS HACEN SU LABOR ESCOLAR.

El comedor está ubicado en Manzana 17, Lote 9, Barrio Las Tipas, Palpalá. Quienes deseen apadrinar una cartita o acercar una donación pueden comunicarse al 388-469-1580. También pueden seguir sus actividades en redes sociales en el Facebook Copa de Leche Nolasco, donde publican fotos.

La coordinadora además señaló que, actualmente, una de las necesidades más urgentes es la reposición de ollas de gran tamaño.

"Hace más de dos meses se nos rompieron dos ollas. Cocinamos con fuego directo y ya no dieron más", contó Susana, y dijo que "no es necesario que sean nuevas", ya que cualquier olla grande, en buen estado, sirve.

Cabe destacar que la copa de leche funciona gracias al trabajo voluntario de vecinas y madres del barrio. "No contamos con subsidios, funcionamos gracias a la difusión y la gente", destacó Susana y señaló que se ofrece el servicio de almuerzo y merienda.

El arte a beneficio

Este año el comedor recibió una sorpresa especial: la escritora Lerna Biazquín los eligió como beneficiarios del evento cultural que organiza hace ocho años.

El espectáculo se realizará el 8 de diciembre a las 20.30 en el Centro Cultural "Macedonio Graz", con entrada libre. Quienes asistan pueden colaborar llevando un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será destinado al comedor.