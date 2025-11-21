Dos motociclistas murieron en distintos siniestros viales

Las noches del martes y miércoles dejaron el saldo de dos víctimas fatales en sendos hechos viales y tuvo como protagonistas a motociclistas. En la ciudad capital, un joven impactó contra un colectivo y en la localidad de Santa Clara, una mujer fue embestida por un vehículo.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, uno de los episodios se registró el pasado miércoles alrededor de las 23.40 en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Iriarte del barrio Gorriti de la capital.

Fue en esas circunstancias que un joven se desplazaba a bordo de una motocicleta, sin el correspondiente casco de seguridad, cuando chocó contra la parte trasera de un colectivo de línea urbana.

De manera inmediata los testigos alertaron a los efectivos de la Seccional 2°, quienes se hicieron presente en el lugar, constataron el hecho y dieron intervención al personal del Same.

Al momento de tomar injerencia los paramédicos observaron a la víctima tendida en la calle y con una importante pérdida de sangre. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció en el lugar.

Posteriormente la Policía identificó a la víctima como Luciano Leandro Chauque de 24 años y un examen cadavérico por parte de un galeno policial, indicó que el deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Los efectivos se entrevistaron con un joven, amigo de la víctima y que conducía otra motocicleta a la par. El mismo relató que al llegar a la intersección con la calle Coronel Iriarte logró frenar, pero su amigo no y terminó por impactar en la parte trasera del colectivo.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor del transporte público a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó negativo.

Por su parte, efectivos del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial. Luego, personal de Bomberos procedió al levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los vehículos protagonistas fueron secuestrados y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 2°.

Santa Clara

Otro lamentable hecho se registró el pasado martes alrededor de las 22.30, sobre un tramo de la ruta provincial N°6, entre la finca Arce y el Cementerio de la localidad de Santa Clara.

Fue en esas circunstancias que el conductor de un vehículo embistió a una pareja que se desplazaba en el mismo sentido, a bordo de una motocicleta Corven de 150 cc de cilindradas.

Producto del choque, la pareja motociclista tuvo que ser trasladada por el personal del Same al hospital "Guillermo Paterson".

Lamentablemente con el correr de las horas, la mujer falleció. La víctima fue identificada por la Policía como Blanca Mabel Herrera.

El conductor protagonista arrojó resultado negativo al test de alcoholemia y relató a los efectivos que las luces de un vehículo lo encandilaron y no pudo ver a la pareja en motocicleta.

Los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y luego ambos rodados fueron secuestrados. Actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 28°.