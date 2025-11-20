Jujuy proyecta su futuro productivo al 2035

El gobernador Carlos Sadir presentó días atrás en El Cabildo: "Jujuy Agrodiversa", un plan estratégico que proyecta el crecimiento productivo de la provincia para los próximos diez años. Este se encuentra vinculado a la "sustentabilidad ambiental, generación de empleo genuino y riqueza para Jujuy", explicó el mandatario.

Este Plan, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, fue elaborado con la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reafirmando la importancia de Jujuy en la agenda internacional de desarrollo sostenible. Este, fue plasmado en un resumen ejecutivo, para que las áreas técnicas puedan referirse a él cuando sea necesario.

Sadir ponderó que "el plan es una gran oportunidad para la economía", la cual va a ser potenciada junto al sector privado, reafirmando en este sentido "lo que significa Jujuy en materia de recursos, potencial y competitividad en los mercados internacionales".

"Hay mucho para crecer, avanzar y ofrecer", sostuvo y agradeció la confianza y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, "que apuesta al crecimiento y consolidación de este modelo", con la firme mirada en "la mejora de la calidad de vida de nuestra gente".

A su turno, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la gran convocatoria de tantos referentes del sector público como del privado, sosteniendo que "se vienen grandes desafíos, y trabajando juntos es el camino que debemos seguir".

"Jujuy es una provincia que, a partir del trabajo y seriedad, puede proyectar planes a largo plazo y con gran impacto territorial", indicó, agregando que "estos espacios ayudan a la construcción integral y una mirada conjunta orientada al desarrollo y la mejora de calidad de vida de todos los jujeños".

UNA HOJA DE RUTA

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, manifestó que este plan estratégico "va a otorgar grandes herramientas y oportunidades de todas las regiones", poniendo especial valor en "el compromiso de todos los actores que fueron parte de este camino".

Finalmente, el representante del Iica en Argentina, Fernando Camargo, enfatizó la importancia de "una mirada y objetivos compartidos para el crecimiento y desarrollo de Jujuy" en un Plan pensado a 10 años.

"Jujuy cuenta con recursos naturales únicos, una matriz productiva diversa y un enorme potencial para proyectarse a mercados internacionales competitivos", subrayó el funcionario, ratificando el "liderazgo de un gobernador que tiene un compromiso estratégico para el desarrollo regional".

Acompañaron el lanzamiento del plan, autoridades provinciales y municipales; referentes del sector privado; intendentes y comisionados.

El cronograma de pagos a estatales

El Gobierno de Jujuy dio a conocer el cronograma de pagos de salarios, aguinaldo y bono de fi n de año. La primera cuota del bono se acreditará en diciembre. Además, desde el Estado destacaron que en la provincia no se registraron despidos y abonará a los trabajadores un total de $275.000 millones, que se abonarán según el siguiente cronograma: Haberes de noviembre del 1 al 4 de diciembre; Aguinaldo del 15 al 19 de diciembre; Primera cuota del bono extraordinario el 27 de diciembre; Haberes de diciembre del 2 al 5 de enero de 2026 y Segunda cuota del bono extraordinario el 15 de enero de 2026.

El bono extraordinario variará según el haber que percibe cada trabajador, esto es $300.000 para salarios inferiores a $1.400.000 y $200.000 para salarios que superen la cifra de $1.400.000.