Integrar tecnología sin perder la esencia humana

BARBARA CABRERA

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza más rápido que nunca, los líderes enfrentan un nuevo desafío: integrar la tecnología sin perder de vista lo esencialmente humano. Aprender cómo liderar equipos y decisiones en un contexto donde la inteligencia artificial redefine el talento, el propósito y el valor humano.

La Universidad de San Andrés visitó la provincia para brindar una disertación que explora cómo liderar personas y propósitos en una era de algoritmos.

En dialogó con El Tribuno de Jujuy, la especialista en innovación, liderazgo y tecnología, Melina Masnatta, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad San Andrés, explicó que la universidad busca formar personas capaces de liderar los cambios actuales, aprendiendo a dialogar con la IA no solo como usuarios, sino también como productores y emprendedores.

Destacó también que "las herramientas tecnológicas cambian rápido, por lo que lo importante es desarrollar habilidades que no se vuelven obsoletas, como aprender a preguntar, pensar con propósito y adaptarse a nuevas formas de aprendizaje".

Por su parte, Daniel Serrot, director de los MBA y Executive MBA, señaló que la Escuela de Negocios ofrece más de 10 maestrías, con formatos presenciales y online que permiten estudiar desde cualquier lugar del país. Resaltó además que "la gran convocatoria del evento y la importancia de pensar la IA no solo como herramienta, sino como un nuevo modelo 'mental' que abre oportunidades de negocios, incluso desde Jujuy hacia el mundo, impulsando la economía del conocimiento".

La disertación contó además con la moderación de Matías Mella, director del Master in Management de la Universidad de San Andrés.

Finalmente destacaron que existe una fuerte falta de talento diverso y que provincias como Jujuy tienen un alto potencial para crear soluciones innovadoras. También subrayaron el rol de la Universidad de San Andrés como institución líder en la región y su intención de seguir acercándose a la comunidad local, conectando con estudiantes, empresas y el sector público para generar encuentros, colaboración y más oportunidades.