Diputados con referentes del Círculo Odontológico

Legisladores provinciales de la Comisión de Salud en la Legislatura de Jujuy se reunieron con directivos del Círculo Odontológico y de la escuela de posgrado (dependiente de la entidad) para conversar sobre las jornadas que se organizaron por el 30 aniversario de la institución educativa.

El titular de la comisión, Omar Gutiérrez, con sus pares Nelson Manente, Gustavo Arias, Daniela Vélez y Claudia Cantaberta, recibió a Sebastián Murúa (secretario general), José Luis Giménez, Alejandra Lodi y Paula Berdeja.

Al terminar la reunión Gutiérrez explicó que la misión de la Escuela de Capacitación del Círculo "es una institución que tiene una tradición muy grande en el campo de la ciencia de la salud. Surgió ante la necesidad de mantener actualizados a los profesionales de la provincia que brindan capacitación y formación, que mejora la calidad de servicios que prestan los odontólogos".

Asimismo resaltó el carácter federal de estas jornadas al decir que en este momento se proyecta hacia afuera, "ya que vienen profesionales de otras provincias y que van a poder intercambiar y compartir conocimientos".

También comentó que se trataron otros temas como el arancelamiento, "conversamos al respecto, tratamos de la situación de ellos y la de los pacientes".

"Es una problemática compleja que llevaremos a las autoridades que se ocupan de esto para que lo tengan en consideración y puedan llegar a un tipo de acuerdo", anticipó Gutiérrez.

Por su parte Lodi, secretaria académica de la institución apuntó que hablaron también sobre la formación de los odontólogos y que en las jornadas participarán disertantes de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán y disertantes de esta provincia.

En este sentido manifestó que también es intención que las jornadas sean declaradas de Interés Legislativo, "ya que es un beneficio para todos los odontólogos de la provincia".

Y aprovechó la oportunidad para invitar a los odontólogos a participar; por último apuntó que trataron otros temas priorizando la calidad de atención al paciente, lo cual "es fundamental que sea bien atendido y con los mejores materiales", finalizó.