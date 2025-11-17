Un preso aseguró que su perro se comió la tobillera y se fugó

La Policía de Neuquén se encuentra en alerta después de que el sistema de monitoreo detectara que la tobillera electrónica de Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años que cumplía arresto domiciliario, había sido violentada.

El dispositivo, que Benavidez debía llevar en la casa de su madre, marcó una “apertura” o “corte”. De inmediato, un grupo de efectivos se acercó al domicilio y encontró al joven, que intentó justificar el daño: aseguró que la tobillera se le desprendió “accidentalmente” mientras jugaba con su perro.

Tras constatar que el aparato tenía daños importantes, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co y se decidió dejar una consigna policial en el domicilio.

Se fugó y su madre dijo que no sabe dónde está

Una hora después, cuando un patrullero volvió para controlar que Benavidez siguiera en la casa, fue recibido por la madre del joven. Ella les informó que su hijo ya no estaba y que desconocía su paradero.

La novedad fue comunicada a la Oficina de Ejecución Penal, a cargo de Laura Molina. Desde ese momento, Benavidez quedó oficialmente prófugo y la Policía desplegó un importante operativo para tratar de encontrarlo.

Quién es Maykol Sebastián Benavidez y por qué estaba con tobillera

Maykol Sebastián Benavidez no es un detenido más. El joven tiene antecedentes por un violento ataque armado ocurrido el 24 de enero en Zapala.

Según la investigación, junto a otros dos hombres, disparó contra una mujer que bajaba de su auto, provocándole heridas graves en la cadera y el muslo.

La víctima sufrió además una perforación intestinal y estuvo al borde de la muerte.

Benavidez fue señalado como autor de los disparos y está acusado por tentativa de homicidio doblemente agravado, tanto por el concurso de personas como por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía remarcó que el ataque fue a plena luz del día y frente a familiares de la víctima.

La mujer habría sido engañada con una falsa oferta laboral antes de ser atacada.

Operativo cerrojo y pedido de captura

Hasta el momento, la policía neuquina mantiene un operativo cerrojo para dar con el paradero de Benavidez, que sigue prófugo.

El caso generó preocupación y las autoridades piden colaboración para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo.