Franco Facetti ganó en las dos divisiones

El Tiro Federal Jujuy hizo disputar el último torneo del año en la modalidad de Recorrido de Caza con carabinas calibres 22 en divisiones miras abiertas y miras telescópicas. Se trata de una competencia que requiere de destreza velocidad y precisión para acertar blancos.
Los resultados fueron los siguientes en miras abiertas: 1º Franco Facetti con 83 puntos; 2º Julio Facetti con 74; 3º Gustavo Abad con 72; 4º Marcos Zanetta con 55; 5º Claudia Cura con 52; 6º Pablo Odetti con 52; 7º León Rey Campero con 49; 8º Gustavo Méndez con 48; 9º Serafin Rey Campero con 47.
Miras telescópicas: 1º Franco Facetti con 81 puntos; 2º Javier Tejerina coh 76; 3º Gustavo Abad con 62; 4º Serafin Rey Campero con 57; 5º Julio Vergara con 57; 6º Claudia Cura con 48; 7º Gustavo Méndez con 42.