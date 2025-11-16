17°
Humahuaca

Se entregó indumentaria

Anteojos de protección, arneses, botas y equipos de lluvia.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 23:44
La entrega | fue encabezada por la intendente Karina Paniagua.

HUMAHUACA (Corresponsal). La Municipalidad de Humahuaca hizo entrega de indumentaria a trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de brindar mayor seguridad y protección para el personal de Electricidad.

En esta ocasión, los trabajadores del área de Electricidad de la comuna humahuaqueña recibió días atrás anteojos de protección, arneses, botas y equipos de lluvia para poder llevar a cabo las diversas acciones en la vía pública.

La entrega fue encabezada por la intendente Karina Paniagua, quien en ese momento manifestó que "estamos cumpliendo con el compromiso y trabajamos para el bienestar del empleado municipal" y seguidamente agregó que "vamos a seguir cumpliendo con todas las áreas, de a poco, queremos potenciar los equipos, lo que permitirá una mejor prestación de servicios para los vecinos".

Por su parte, los trabajadores agradecieron el acompañamiento que reciben desde la Intendencia y remarcaron que la entrega de herramientas de trabajo e indumentaria refleja el reconocimiento a la labor diaria que realizan para los vecinos de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Elvio Subelza valoró el compromiso de los empleados, con el mantenimiento y puesta en condiciones del alumbrado público y resaltó que la iluminación es uno de los principales pedidos y reclamos de la comunidad, y que, para cumplirla, "es necesario que el personal esté adecuadamente uniformado y cuente con las herramientas correspondientes", expresó finalmente.

 

