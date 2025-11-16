Joven es investigada por una estafa de más de $500 millones

Más de 300 personas denunciaron que fueron estafadas por una joven de 25 años y según pudo establecerse, la inculpada habría acopiado más 600 millones de pesos.

Su bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el viernes pasado un grupo de personas se agolpó en una vivienda de la calle Villafañe al 700, del barrio San Pedrito de la capital jujeña, exigiendo a una joven identificada como Hebe Aylen Flores Cruz (25) que devuelva una importante cantidad de dinero, que se le había transferido para compra de objetos que tenía a la venta.

De pronto, más de una veintena de personas rodearon la entrada del inmueble y reclamaban a la joven que saliera de su casa.

Minutos más tarde, un llamado al sistema de emergencia 911 alertaba sobre esta situación, donde una joven que se identificó con los apellidos Flores Cruz pedía ayuda, porque temía ser linchada.

Los efectivos de la Seccional 32º y del Cuerpo de Infantería se hicieron presentes en el lugar, y en medio de gritos, empujones y amenazas, la joven fue trasladada a la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava y luego la trasladaron a la Seccional 4º del barrio Cuyaya.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que por el momento Flores Cruz quedó alojada por averiguación de antecedentes, pero al cierre de esta edición, más de 60 personas la habían denunciado penalmente por las supuestas estafas y las actuaciones habían sido remitidas a la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos.

De allí se pudo establecer que Flores Cruz administraba varios grupos de Whatsapp y los miembros eran feriantes o revendedores de distintas localidades de la provincia.

La joven ofrecía electrodomésticos, productos tecnológicos, de bazar e indumentaria a muy bajo costo si eran comprado por docena y por veintena, que según la descripción de su perfil, eran elementos, en su mayoría tecnológicos importados desde Chile, Brasil o Bolivia.

Por ejemplo, semanas atrás, la joven ofreció en distintos grupos, televisores Smart de 65 y 43 pulgadas, de una importante marca a un valor de 300 mil pesos cada uno, pero la oferta solo era para la compra de más de diez y tardaría en llegar de 15 a 20 días.

Entonces más de cincuenta personas transfirieron una importante cantidad de dinero y cuando intentaron retirar la mercadería, la joven empezó con las excusas. "Tengo un problema con el envío. Me retuvieron la mercadería. Está con demoras, pero está llegando", son algunas de las frases que la joven utilizó para calmar a sus víctimas y ganar tiempo.

Pero los ánimos de las víctimas explotaron el viernes pasado, cuando se dirigieron a la vivienda de la joven del barrio San Pedrito, para exigir que le entreguen el dinero y ante la negativa, intentaron lincharla. Gracias a la rápida intervención policial, lograron sacar del inmueble sana y salva a Hebe Aylen Flores Cruz y trasladarla a la dependencia policial.

Anoche ordenaron allanar la vivienda

ACUSADA | LA JOVEN DE 25 AÑOS ANTES DE SER DETENIDA.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que anoche, alrededor de las 21, los efectivos de la Brigada de Investigaciones dieron cumplimiento a un allanamiento en la vivienda de la calle Villafañe al 700, donde residía la joven denunciada por estafa.

De allí, nuestro diario pudo establecer que la joven permanecerá detenida, luego de que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, solicitara al Juzgado de Control, la prisión preventiva de la joven mujer.

Serios antecedentes

En abril pasado, Hebe Aylen Flores Cruz había sido denunciada por al menos 200 personas en la localidad bonaerense de Presidente Derqui, por la presunta autoría de estafa.

La joven está acusada de realizar las mismas maniobras, ofrecer productos, cobrar por adelantado y nunca entregarlos.

Un grupo de damnificados habían salido al aire a través de Canal Crónica TV, relatando exactamente la misma metodología que la joven practicó en nuestra ciudad.

Además, una de las damnificadas filmó el momento que la joven llamaba a la Policía, pedía a los gritos ser trasladada a otro lugar, porque temía por su vida.

La joven quedó demorada por unas horas y semanas después se había instalado en nuestra ciudad capital. Al poco tiempo Flores Cruz, empezó a ofrecer productos en los grupos de Whatsapp de nuestra provincia.

"Primero cumplía"

El primer interrogante de esta megaestafa tratar de entender por qué motivo, los ahora damnificados le confiaban tanto dinero a una persona que no conocían.

Nuestro diario dialogó con una de las damnificadas, quien por el momento no quiso identificarse, hasta que se conozca la imputación formal de Flores Cruz.

"Primero cumplía con la entrega de los pedidos, hacíamos una inversión para la compra de algunos productos y luego retirábamos en su casa. No había ningún tipo de problemas. Por eso cada vez éramos más los que le comprábamos", dijo la mujer consultada.

"Yo fui estafada con más de dos millones de pesos, y cuando estaba haciendo la denuncia, había un señor que manifestó que esta chica le debe más de 30 millones, por las compras de un lote de aires acondicionados y televisores".

"Ojalá que esta chica quede detenida y se investigue, porque se tiene que saber a quien transfirió todo el dinero que le depositaron, deberían investigar también al marido de esta chica y a sus familiares, porque todos trabajaban en conjunto para ofrecer las cosas y terminar estafándonos", dijo la mujer.