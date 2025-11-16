Finalizó la formación en perspectiva de género

Se cerraron las prácticas de la formación en perspectiva de género de los alumnos del último año de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, con el objetivo de que se garantice el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

En este encuentro que se desarrolló junto al equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, las y los estudiantes realizaron una devolución sobre los conocimientos adquiridos durante los meses que hicieron sus prácticas, lo que constituye un enriquecimiento mutuo tanto para los y las estudiantes como para quienes integran el organismo provincial.

La modalidad de trabajo fue junto a los equipos interdisciplinarios, las oficinas de atención a varones y con los dispositivos de Trata de Personas, donde los estudiantes recopilaron información, construyeron conocimientos sobre el abordaje de temáticas vinculadas a la igualdad de género, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

También participaron en programas de atención, acompañamiento, prevención de violencias, como en actividades de sensibilización y promoción de derechos.

Se destacó que la formación de las y los futuros profesionales en perspectiva de género representa una oportunidad para fortalecer el intercambio de saberes y la creación de redes de trabajo entre el ámbito académico y las instituciones que impulsan políticas públicas para la igualdad, la inclusión, la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

Durante la exposición estuvieron presentes los referentes de las diferentes instituciones donde las y los estudiantes realizaron sus prácticas, participando la coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas, y Daniela Yazlle, del equipo técnico.