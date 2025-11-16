Trágico: tres víctimas fatales tras el vuelco de un vehículo

La comunidad jujeña se encuentra conmocionada al tomar conocimiento que un trágico incidente vial dejó como saldo a tres víctimas fatales, tras el vuelco de un vehículo utilitario en el departamento El Carmen. Además, tres ocupantes tuvieron que ser internados en el hospital "Pablo Soria" y su estado de salud es reservado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 17.30 en la ruta nacional N°34, en sentido San Pedro - Perico, en inmediaciones del paraje El Cuarteadero y a metros del empalme con la ruta nacional N°66.

Fue en esas circunstancias que seis personas viajaban a bordo de un vehículo utilitario marca Renault Kangoo cuando, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, que dio giros y terminó volcado.

De manera inmediata los testigos del incidente vial alertaron a las autoridades, por lo que una comisión de efectivos policiales y personal del Same se presentó en el lugar.

Allí los paramédicos constataron que tres personas carecían de signos vitales y que otras tres registraban heridas de diferentes consideraciones. Por tal motivo, los heridos fueron trasladados de manera inmediata al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital y su estado de salud es reservado.

AMPLIO OPERATIVO | BOMBEROS, SAME, SEGURIDAD VIAL Y POLICÍA TRABAJARON.

En tanto, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del trágico episodio.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro. Mientras que el vehículo protagonista fue secuestrado.

La misma fuente indicó a este matutino que los ocupantes del vehículo retornaban de participar de una reunión de excombatientes del operativo Independencia de Tucumán, la cual se realizó en el parque municipal Jaque de la ciudad ramaleña.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 21°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.