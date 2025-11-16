Prevención de violencia digital

El equipo del Consejo de la Mujer participó en Susques del programa "Encuentros Cuidados", con la finalidad de prevenir la violencia digital en la comunidad, reflexionando sobre los entornos de riesgos.

En la oportunidad se desarrolló el taller "Lo Virtual es Real", con más de 140 estudiantes provenientes de diferentes lugares del departamento, como Catua, Olaroz Chico, Pastos Chicos, Huancar y Puesto Sey.

La jornada tuvo como eje central la prevención de la violencia digital. A través de actividades de intercambio se trabajó sobre las distintas formas que puede adoptar este tipo de violencia, como el hostigamiento en redes, la difusión de imágenes no consentidas y el ciberacoso, brindando herramientas para identificar y actuar frente a situaciones que vulneran derechos en entornos virtuales.

La violencia digital adquiere cada vez mayor relevancia en la vida de las mujeres, adolescencias y diversidades, por eso se promueve el uso seguro, responsable y respetuoso de las tecnologías.