Acusado de un robo y linchado

Acusaron a un joven de protagonizar el robo de un teléfono celular y lo lincharon, hasta la intervención policial.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 21.50 en la intersección de la avenida Gobernador Tello y la calle Miguel Cané del barrio San Pedrito.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial que recorría el sector barrial se percató de la presencia de un grupo de personas tenía reducido un joven de 28 años y que lo agredían, por lo que intervino de inmediato.

Allí se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien acusó al joven reducido de haber robado el teléfono celular a su hijo (16), la tarde del mismo día, en la intersección de la avenida El Éxodo y la calle República de Siria del barrio Gorriti.

Asimismo relató a los efectivos policiales que rastrearon la ubicación del dispositivo móvil por GPS y al constituirse en el lugar junto a familiares, lograron dar con el paradero del inculpado.

Por tal motivo el joven protagonista fue trasladado a la Subcomisaría San Francisco de Álava, donde recibió las curaciones pertinentes y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Finalmente los damnificados radicaron la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.