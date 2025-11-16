Atractivas peleas en el festival amateur

José Villamayor se impuso ante el local Aquiles Pantoja en la pelea de fondo del festival amateur de boxeo que se desarrolló en el Polideportivo de barrio San José. La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo el viernes por la noche.

Organizado por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio bravo, se vivió un nuevo festival que tuvo la presencia de los pupilos de distintos gimnasios locales cómo de otros puntos como ser Libertador General San Martín.

Justamente, el ledesmense Villamayor se quedó con una clara victoria ante Pantoja luego de tres asaltos parejos pero que terminó haciendo diferencias el visitante sumando así en las tarjetas y ganando por fallo unánime.

José Villamayor recordemos fue medallista en la final nacional de los Juegos Evita en 2023, fue presea bronceada, sumó un triunfo que comienza a perfilarlo con miras al futuro tendiendo que cuenta que apuesta a dar el salto al campo profesional.

Antes, Gastón Gallo le ganó a Fabricio Juárez, Mateo Moreno hizo lo propio frente a Santiago Moreno, ambos en categoría gallo, en peso ligero Gabriel Escotorin venció a Juan Zigarán e Ignacio Yurquina le ganó a Jony Mendoza.

En pelea de semifondo, Lucas Cardozo le ganó a Fernando Díaz, todos por puntos.

Luego del festival, Ezequiel Campbell, titular de la Comisión Municipal de Boxeo, resaltó el nivel de combate "con atractivas peleas que hicieron deleitar al público presente, lo cual entusiasma mucho más a los chicos que vienen entrenando porque a idea es volver a hacer otro festival antes de fin de año".

Destacó el acompañamiento "de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, al Intendente Julio bravo que hace una apuesta importante en el deporte, a los médicos de turno, ambulancia, a los chicos porque son los boxeadores los protagonistas siempre y el público que otra vez dijo presente en buen número".

Sucede que "para los chicos ver que el Polideportivo esta lleno los motiva", finalizó.