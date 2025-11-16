Destacan nuevo esquema de costo por consultas

El presidente del Colegio Médico de Jujuy, Gustavo Echenique, enfatizó que la implementación del nuevo esquema de costo por consulta médica del Instituto de Seguros de Jujuy es "positiva", por cuanto el afiliado "no tiene que pagar más de lo que establece el arancel oficial".

Asimismo resaltó que "esto redunda en una mejor atención a los afiliados y el consecuente impacto positivo en la salud", agregando que "al mismo tiempo impulsa la formación del médico especialista".

Advirtió que "veníamos con un atraso de trece meses y esta situación derivó en el pago de un plus por parte de los afiliados". En ese sentido, puntualizó que "la consulta general tenía un valor de $10 mil y por lo tanto era necesaria una actualización".

Finalmente, Echenique subrayó que "la consulta con especialista tiene que ser diferencial, ya que el médico especialista jerarquiza la prestación".

Cabe consignar que los valores del coseguro quedaron fijados: en Consulta Médica General el afiliado paga $6 mil y el ISJ $12 mil. En el caso de Consulta Médico Especialista, el afiliado paga $10 mil y el ISJ $18 mil.