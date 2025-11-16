El Gobierno provincial reabre paritarias con los docentes

EMILIANO SAAVEDRA

Luego de dos semanas y con un creciente malestar en las escuelas, el Gobierno provincial convocó nuevamente a los gremios docentes para retomar la mesa paritaria y revisar la cuestionada propuesta del 2% de incremento para noviembre, además de definir el monto exacto del bono de fin de año, dato que aún no fue revelado oficialmente y mantiene en vilo al sector estatal.

La ronda se iniciará hoy por la mañana, y los primeros en ser recibidos serán los sindicatos docentes. Adep fue convocado a las 9, mientras que Cedems tendrá su encuentro a las 10 en las instalaciones del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, para luego continuar con el resto de los gremios estatales.

El retorno a la negociación llega en un momento en el que Adep también enfrenta un conflicto paralelo generado por la modificación de criterios respecto al uso del Artículo 15, vinculado a licencias particulares. En un comunicado reciente, la Junta Provisoria de Adep informó que, tras dialogar con la Sección Licencias y según dictamen emitido por el Ministerio de Educación, se estableció que el ciclo lectivo culmina el 12 de diciembre, por lo que las licencias particulares se autorizarían solo hasta el 27 de noviembre.

Esta resolución contradice la comunicación oficial previa, donde se indicaba que el cierre del ciclo lectivo sería el 19 de diciembre y que las licencias particulares podrían utilizarse hasta el 5 de diciembre. Ante este cambio, la Junta Provisoria manifestó su preocupación por la inconsistencia de los criterios administrativos y anunció que llevará el reclamo a la Mesa Paritaria del lunes 17 de noviembre a las 9. El gremio exigirá que se respete la última comunicación oficial, restableciendo el uso del Artículo 15 hasta el 05/12, y pedirá además que el Ministerio unifique criterios para evitar confusión y garantizar previsibilidad en la organización docente.

Mientras tanto, Cedems llegará a la reunión con una postura crítica respecto al aumento del 2%, al que calificó de "insuficiente", anticipando que, de no haber una mejora real, podrían evaluarse nuevas medidas de fuerza. Las bases ya debatieron este escenario en su última asamblea extraordinaria, donde predominó el descontento y la demanda de una recomposición acorde a la inflación.

El Gobierno busca alcanzar un acuerdo que permita cerrar el año con mayor estabilidad laboral. La definición del bono de fin de año aparece como un punto clave para aliviar tensiones, aunque por ahora no trascendió ninguna cifra real.

Los docentes esperan que esta reapertura de paritarias no sea una instancia meramente formal, sino una mesa de negociación efectiva que permita destrabar conflictos tanto salariales como administrativos. El desarrollo de estas reuniones será determinante para el clima escolar en las próximas semanas y para el cierre del ciclo lectivo.