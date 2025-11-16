17°
Perico
Municipalidad capitalina
Invitación solidaria
Bianca Itatí Machaca
Facultad de ingeniería
Jujeños en el extranjero
Colegio Médico de Jujuy
Paritarias 2025
Día de la Militancia Peronista
Humahuaca
Perico

Perico vendería agroalimentos a Antofagasta

Autoridades acordaron trabajar con ese objetivo.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 23:46
PRESENCIAS | AUTORIDADES JUJEÑAS Y DE PERICO, CON LAS DE ANTOFAGASTA.

"Hemos acordado desarrollar un canal de comunicación directa con las autoridades del gobierno de Antofagasta y un programa de cooperación técnica para que nuestros productores puedan exportar sus agroalimentos a esta importante región del norte de Chile", adelantó el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos.

Cabe señalar que recientemente se realizaron en la sede del Instituto de Educación Superior 6 de Perico las jornadas de capacitación sobre exportación de agroalimentos a Antofagasta, organizadas por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy y que contaron con una importante participación de productores, comercializadores, empresarios y técnicos, entre otros actores vinculados al sector.

En Parque Industrial

MARTÍN LLANOS

También una comitiva chilena, integrada por autoridades sanitarias, de aduanas y empresarios en logística, visitó Perico y también se reunió con empresarios del Parque Industrial, donde recorrieron las empresas vinculadas a los agroalimentos, tales como las aceiteras, fábrica de pastas, fraccionadoras de granos y cereales y procesadoras de frutas, entre otras.

Luego los chilenos visitaron el frigorífico Proyajo y establecimientos productivos donde se cultivan mandarinas, naranjas, limones, higos, pitayas, zarzamoras, entre otras frutas.

La visita de la delegación chilena a la zona productiva de los pericos fue calificada por Llanos cómo "altamente positiva para potenciar la comercialización de la producción jujeña" . En la oportunidad "las autoridades sanitarias y aduaneras destacaron la calidad y sanidad de los productos que se cultivan y procesan en nuestra región", señaló con entusiasmo el funcionario municipal.

Por último, remarcó el secretario Llanos que "esta gran oportunidad que hoy tienen nuestros empresarios y productores es fruto de la integración que impulsa el Corredor Bioceánico, dónde nuestra provincia y la zona de los Pericos en particular van a fortalecer su desarrollo social, comercial, productivo y turístico".

 

