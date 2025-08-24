Recuperan en Jujuy una camioneta robada en Buenos Aires

El operativo se realizó alrededor de las 21:45, cuando los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux con matrícula paraguaya. Al verificar la documentación, detectaron irregularidades que motivaron la intervención de la Unidad Fiscal Penal de La Quiaca.

Peritos de la Planta de Verificaciones constataron la adulteración de la placa de dominio y del código “VIS NL” del automotor. El informe oficial confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El conductor, un hombre de 28 años de nacionalidad paraguaya, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia. La camioneta fue secuestrada por orden de la fiscalía interviniente, y el caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Desde el organismo destacaron la importancia de los controles vehiculares en la prevención de delitos y recuperación de bienes robados, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de la ciudadanía.