Asesinaron a un hombre de una puñalada en el tórax

La localidad de La Mendieta se encuentra conmocionada tras tomar conocimiento que un hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax. La agresión se produjo en medio de una pelea entre un grupo de personas. Un joven fue detenido.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 1.50 sobre un tramo de la calle Laura de Itchard del barrio El Sauzal, ubicado en la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una feroz pelea entre varios hombres, que dejó como resultado a uno con una herida de arma blanca en el pecho.

Mientras el personal del Same se dirigía al lugar de los hechos, encontró un vehículo particular en el que era transportada la víctima y tras el trasbordo a la ambulancia, fue derivada de urgencias al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad de San Pedro.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, el hombre de 49 años falleció. Posteriormente la Policía identificó a la víctima como José Roberto Tarifa de 49 años.

Su cuerpo fue depositado en la morgue del Poder Judicial de San Pedro, a la espera de la correspondiente autopsia que determinará las causas del deceso.

Este diario también pudo establecer que un joven fue detenido y quedó alojado en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, a disposición de la Justicia.

Por otra parte, una comisión policial se presentó en el lugar de los hechos y se entrevistó con una mujer que habría presenciado el lamentable episodio.

Asimismo, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y secuestraron algunos elementos de interés para la causa.

Finalmente y por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, los efectivos de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.