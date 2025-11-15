Tras una exitosa primera noche, el Festival del Acero prepara su gran cierre

La ciudad de Palpalá dio inicio a la primera noche del Festival del Acero 2025 con un espectáculo que combinó música, danza y la fuerza de nuestras tradiciones. Con un multitudinario público, la apertura se vivió con gran emoción, reafirmando la identidad cultural de un evento que crece año tras año. Este festival es posible gracias a la gestión municipal del intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien impulsa un espectáculo de primer nivel, con entrada libre y gratuita para toda la familia jujeña.



Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas cargadas de talento, con músicos locales y ballets que hicieron vibrar al público. Además, los stands gastronómicos y de emprendedores aportaron color y sabor a la jornada. La cálida participación de vecinos y visitantes consolidó una noche marcada por la cultura, el disfrute y la unión de la comunidad.





Con esta exitosa apertura, Palpalá se consolida nuevamente como la gran ciudad de eventos en la provincia de Jujuy. De cara a lo que viene, el sábado 15 de noviembre se espera otra velada a pura música y baile, con una cartelera de artistas reconocidos y ballets de primer nivel que prometen seguir llenando de magia el Festival del Acero 2025.