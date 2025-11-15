19°
15 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Copa Jujuy Energía Viva
“El saber ilumina”
Seccional 1º
Liga Jujeña
Colectivo
deporte adaptado
Selección Nacional
fundacion
Jujuy Florece
Femicidio
Policiales

"Motochorros" asaltaron a dos personas con un cuchillo

Los inculpados sustrajeron teléfonos celulares y se dieron a la fuga. Las víctimas no sufrieron lesiones.

Sabado, 15 de noviembre de 2025 00:00
ESQUINA | JORGE CAFRUNE Y CORRIENTES, EL CARMEN, EN DONDE SUCEDIÓ UNO DE LOS ASALTOS.

"Motochorros" asaltaron a dos personas a mano armada en dos hechos ocurridos en la localidad de El Carmen y en el barrio Coronel Arias, en la capital jujeña. Los denunciantes no sufrieron heridas, aunque fueron despojados de sus respectivos teléfonos celulares.

El primero de los casos tuvo lugar días pasados, cuando alrededor de las 5 un hombre caminaba rumbo a su trabajo por la avenida Jorge Cafrune, de la "ciudad de los diques".

En esas circunstancias, al llegar a la intersección con la calle Corrientes la víctima fue abordada por dos sujetos a bordo de una moto.

Fue entonces que el acompañante descendió del rodado, sacó un cuchillo para apuntar al transeúnte mientras le pidió el teléfono celular bajo amenaza de asesinarlo.

A raíz del peligro que generó para su humanidad, el denunciante entregó el dispositivo para que el "motochorro" regrese al vehículo y luego se den a la fuga por la calle Corrientes.

Tras esto, la víctima se dirigió a la Seccional 8° para realizar la denuncia y aportar las características de los asaltantes.

Coronel Arias

El segundo hecho de similares características, ocurrió días atrás en el barrio capitalino de Coronel Arias alrededor de las 3.45 en momentos que una mujer caminaba por la avenida Presidente Perón.

En ese contexto, la denunciante fue interceptada por un sujeto en la esquina con la calle Chacabuco, quien le colocó un cuchillo a la altura de la cintura. Fue entonces, que ante la paralización generada en la víctima, el sospechoso le extrajo el teléfono celular.

Luego, se alejó corriendo por Chacabuco hasta donde se encontraba un cómplice en una moto, a la cual se subió y se dieron a la fuga.

Por último, la mujer se acercó horas más tarde a la Seccional 31° para narrar lo ocurrido.

 

