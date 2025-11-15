VIDEO. Impactante incendio en un Polo Industrial

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche a Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegan tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los primeros lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

Luego confirmó, alrededor de las 23:10, el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO en proceso de aerodinamia. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño con fecha probable de parto, está en terapia intensiva, son los últimos dos que recibimos”.

“Hay gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó.

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente. Al menos tres pacientes fueron ingresados al hospital de Ezeiza. Todos leves.

En cuanto a los lesionados leves, dijo: “Cuatro se suturaron y les dimos el alta. A los dos que se habían caído en una farmacia cercana se les dio el alta”.

Como parte del operativo, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló: “Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policia Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

“En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, explicó Granados sobre lo que se sabe de las fábricas alcanzadas hasta el momento.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak informó a través de las redes sociales que “los hospitales provinciales de la región están trabajando en red para garantizar la atención de todas las personas afectadas”. Más allá de asegurar la atención sanitaria en todos los hospitales, el ministro brindó una serie de recomendaciones.

Ante la presencia de humo, el ministerio de Ambiente sostuvo que “mientras los equipos técnicos y de emergencia continúan trabajando, solicitamos a la población de las zonas aledañas adoptar las siguientes medidas preventivas: Permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”.

De momento, según pudo saber Infobae, el funcionamiento del aeropuerto de Ezeiza no se vio comprometido por el accidente. La autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para realizar el operativo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se prepara para el operativo sanitario. Según los criterios de triage, los heridos que presenten códigos verde y amarillo serán trasladados al Hospital Cecilia Grierson (municipio de Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (de Cañuelas).

Los pacientes identificados con códigos naranja y rojo recibirán atención en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian (en Ezeiza) y el Hospital Balestrini (en La Matanza).

El área afectada por la explosión cuenta con más de 12 móviles provinciales desplegados, en coordinación con 15 unidades municipales asignadas por los respectivos distritos. Los hospitales provinciales y municipales de la región actúan de manera conjunta y organizada, preparados para atender a todas las personas afectadas.